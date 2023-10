Ausblick: The Kansai Electric Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Kansai Electric Power äußert sich am 30.10.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen, dass The Kansai Electric Power für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 120,35 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -72,770 JPY je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1.211,77 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 19,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.016,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 384,34 JPY aus. Im Vorjahr waren 19,81 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 4.338,06 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.951,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at