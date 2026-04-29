The Kansai Electric Power Aktie
WKN: 853264 / ISIN: JP3228600007
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: The Kansai Electric Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
The Kansai Electric Power äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 29,50 JPY aus. Im letzten Jahr hatte The Kansai Electric Power einen Gewinn von 39,66 JPY je Aktie eingefahren.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.184,49 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei The Kansai Electric Power für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1.277,40 Milliarden JPY aus.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 331,14 JPY, gegenüber 436,09 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 4.130,60 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 4.337,11 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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