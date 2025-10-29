The Kansai Electric Power Aktie
WKN: 853264 / ISIN: JP3228600007
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: The Kansai Electric Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
The Kansai Electric Power wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 105,30 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 126,70 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Kansai Electric Power in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1.058,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.152,36 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 283,10 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 436,09 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4.045,65 Milliarden JPY, gegenüber 4.337,11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Kansai Electric Power Co. Inc.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: The Kansai Electric Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: The Kansai Electric Power gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: The Kansai Electric Power veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25