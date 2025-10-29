Ausblick: The Kansai Electric Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Kansai Electric Power wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 105,30 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 126,70 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Kansai Electric Power in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1.058,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.152,36 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 283,10 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 436,09 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4.045,65 Milliarden JPY, gegenüber 4.337,11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at