Ausblick: The Kansai Electric Power veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

The Kansai Electric Power wird am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 84,50 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 39,64 Prozent verringert. Damals waren 139,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 1,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1.030,20 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1.016,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 320,45 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 436,09 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.115,68 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 4.337,11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at