The Karur Vysya Bank Aktie
WKN DE: A2DHCC / ISIN: INE036D01028
|
22.01.2026 07:01:06
Ausblick: The Karur Vysya Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
The Karur Vysya Bank veröffentlicht am 23.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,93 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,13 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 44,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,53 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 29,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,49 INR, während im vorherigen Jahr noch 20,11 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 66,27 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 109,75 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Karur Vysya Bank Ltd Registered Shs
|
22.01.26
|Ausblick: The Karur Vysya Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Ausblick: The Karur Vysya Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: The Karur Vysya Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu The Karur Vysya Bank Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|The Karur Vysya Bank Ltd Registered Shs
|264,15
|3,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.