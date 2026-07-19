Ausblick: The Karur Vysya Bank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Karur Vysya Bank veröffentlicht am 20.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,97 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 29,07 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 5,40 INR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 41,67 Prozent auf 17,59 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 28,15 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 25,98 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 76,92 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 131,59 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at