Ausblick: The Kraft Heinz Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Kraft Heinz Company präsentiert in der am 16.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass The Kraft Heinz Company im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,631 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,800 USD je Aktie gewesen.

15 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,60 Milliarden USD gegenüber 6,94 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,84 Prozent.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD, gegenüber 2,88 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 25,94 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 26,19 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at