The Laclede Group Aktie

WKN DE: A2AH7C / ISIN: US84857L1017

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: The Laclede Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Laclede Group veröffentlicht am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,61 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The Laclede Group ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 730,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 669,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,37 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,74 Milliarden USD, gegenüber 2,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu The Laclede Group Inc (Holding Co)

Analysen zu The Laclede Group Inc (Holding Co)

The Laclede Group Inc (Holding Co) 69,50 -1,42% The Laclede Group Inc (Holding Co)

