The Laclede Group Aktie
WKN DE: A2AH7C / ISIN: US84857L1017
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: The Laclede Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
The Laclede Group veröffentlicht am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,61 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The Laclede Group ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 730,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 669,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,37 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,74 Milliarden USD, gegenüber 2,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
