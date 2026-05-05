The Laclede Group Aktie
WKN DE: A2AH7C / ISIN: US84857L1017
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: The Laclede Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
The Laclede Group stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,72 USD je Aktie gegenüber 3,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,07 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,37 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,63 Milliarden USD, gegenüber 2,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Laclede Group Inc (Holding Co)
|
07:01
|Ausblick: The Laclede Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: The Laclede Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: The Laclede Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: The Laclede Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: The Laclede Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu The Laclede Group Inc (Holding Co)
Aktien in diesem Artikel
|The Laclede Group Inc (Holding Co)
|76,00
|0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung des Nahost-Konflikts im Blick: ATX-Anleger dürften Vorsicht walten lassen -- DAX tiefer erwartet -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Mit Vorsicht dürfte der heimische Aktienmarkt den Dienstagshandel begrüßen. Der deutsche Aktienmarkt wird schwächer erwartet. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.