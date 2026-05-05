Ausblick: The Laclede Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Laclede Group stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,72 USD je Aktie gegenüber 3,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,07 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,37 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,63 Milliarden USD, gegenüber 2,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at