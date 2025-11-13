Ausblick: The Laclede Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Laclede Group wird sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,395 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 433,3 Millionen USD – ein Plus von 47,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Laclede Group 293,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,52 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,19 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 2,55 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at