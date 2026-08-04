The Laclede Group Aktie
WKN DE: A2AH7C / ISIN: US84857L1017
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: The Laclede Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
The Laclede Group stellt am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,317 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 394,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 421,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,02 USD aus. Im Vorjahr waren 4,37 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 2,59 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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