The Laclede Group Aktie

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WKN DE: A2AH7C / ISIN: US84857L1017

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16.11.2026 07:01:06

Ausblick: The Laclede Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Laclede Group präsentiert in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,032 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 39,46 Prozent verringert. Damals waren -0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 17,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 334,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 274,7 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,01 USD je Aktie, gegenüber 4,37 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 2,53 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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