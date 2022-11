Ausblick: The Lion Electric Company Registered legt Quartalsergebnis vor

The Lion Electric Company Registered gibt am 10.11.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass The Lion Electric Company Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,109 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 41,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 245,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,027 USD, gegenüber -0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 143,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 57,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at