Ausblick: The Lion Electric Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Lion Electric Company Registered wird am 29.02.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,090 USD. Das entspräche einem Verlust von 350,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,020 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 91,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 89,5 Millionen USD gegenüber 46,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,307 USD, gegenüber 0,090 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 282,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 139,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at