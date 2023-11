Ausblick: The Lion Electric Company Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Lion Electric Company Registered stellt am 07.11.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,098 USD. Das entspräche einem Verlust von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,090 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll The Lion Electric Company Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 78,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 92,56 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,309 USD, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 292,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 139,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at