The Lovesac Company Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JP7B / ISIN: US54738L1098
|
10.12.2025 07:01:06
Ausblick: The Lovesac Company Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
The Lovesac Company Registered äußert sich am 11.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,688 USD gegenüber -0,320 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll The Lovesac Company Registered in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 154,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 149,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,680 USD, gegenüber 0,690 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 713,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 680,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
