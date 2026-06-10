Ausblick: The Lovesac Company Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Lovesac Company Registered äußert sich am 11.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,052 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The Lovesac Company Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,730 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,47 Prozent auf 136,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Lovesac Company Registered noch 138,4 Millionen USD umgesetzt.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,608 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 719,9 Millionen USD, gegenüber 697,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at