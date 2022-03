Ausblick: The Lovesac Company Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Lovesac Company Registered stellt am 29.03.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,538 USD gegenüber 1,37 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 174,3 Millionen USD – ein Plus von 34,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Lovesac Company Registered 129,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,36 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,960 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 476,4 Millionen USD, gegenüber 320,7 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

