The Lovesac Company Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2JP7B / ISIN: US54738L1098

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25.03.2026 07:01:06

Ausblick: The Lovesac Company Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Lovesac Company Registered lädt am 26.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,99 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,57 Prozent verringert. Damals waren 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,53 Prozent auf 242,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Lovesac Company Registered noch 241,5 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,258 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 691,9 Millionen USD, gegenüber 680,6 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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