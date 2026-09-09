The Lovesac Company Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2JP7B / ISIN: US54738L1098

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09.09.2026 07:01:06

Ausblick: The Lovesac Company Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Lovesac Company Registered gibt am 10.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,358 USD. Das entspräche einem Gewinn von 20,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,450 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 161,6 Millionen USD – ein Plus von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Lovesac Company Registered 160,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,562 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,280 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 717,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 697,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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