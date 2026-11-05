The Madison Square Garden Aktie
WKN DE: A140F0 / ISIN: US55825T1034
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: The Madison Square Garden gewährt Anlegern Blick in die Bücher
The Madison Square Garden wird am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,870 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 135,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,370 USD je Aktie erzielt worden waren.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,35 Prozent auf 39,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,464 USD im Vergleich zu 0,320 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Madison Square Garden
|
05.11.26
|Ausblick: The Madison Square Garden gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: The Madison Square Garden mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: The Madison Square Garden legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu The Madison Square Garden
Aktien in diesem Artikel
|The Madison Square Garden
|276,00
|-6,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Wall Street erholt -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.