The Madison Square Garden Aktie

The Madison Square Garden ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A140F0 / ISIN: US55825T1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.11.2026 07:01:06

Ausblick: The Madison Square Garden gewährt Anlegern Blick in die Bücher

The Madison Square Garden wird am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,870 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 135,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,370 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,35 Prozent auf 39,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,464 USD im Vergleich zu 0,320 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Madison Square Garden

mehr Nachrichten

Analysen zu The Madison Square Garden

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

The Madison Square Garden 276,00 -6,12% The Madison Square Garden

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Wall Street erholt -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen