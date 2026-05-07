The Madison Square Garden Aktie

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WKN DE: A140F0 / ISIN: US55825T1034

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: The Madison Square Garden legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Madison Square Garden präsentiert am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,560 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,590 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,29 Prozent auf 429,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Madison Square Garden noch 424,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,223 USD, gegenüber -0,930 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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