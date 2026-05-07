The Madison Square Garden Aktie
WKN DE: A140F0 / ISIN: US55825T1034
|
07.05.2026 07:01:06
Ausblick: The Madison Square Garden legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
The Madison Square Garden präsentiert am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,560 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,590 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,29 Prozent auf 429,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Madison Square Garden noch 424,2 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,223 USD, gegenüber -0,930 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Madison Square Garden
|
07:01
|Ausblick: The Madison Square Garden legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: The Madison Square Garden zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)