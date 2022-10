Ausblick: The Madison Square Garden präsentiert Quartalsergebnisse

The Madison Square Garden wird am 27.10.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,154 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Madison Square Garden in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 20,0 Millionen USD im Vergleich zu 18,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 798,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 821,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

