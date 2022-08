Ausblick: The Madison Square Garden verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Madison Square Garden lädt am 18.08.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,416 USD gegenüber 2,03 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll The Madison Square Garden nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 93,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 36,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 146,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,545 USD je Aktie, gegenüber -0,580 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 751,1 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 415,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at