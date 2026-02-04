The Madison Square Garden Aktie

The Madison Square Garden für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A140F0 / ISIN: US55825T1034

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: The Madison Square Garden zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Madison Square Garden wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,515 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The Madison Square Garden ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 394,6 Millionen USD – ein Plus von 10,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Madison Square Garden 357,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,410 USD im Vergleich zu -0,930 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1,00 Milliarden USD, gegenüber 1,04 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu The Madison Square Garden

Analysen zu The Madison Square Garden

