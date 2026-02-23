Ausblick: The Mosaic legt Quartalsergebnis vor

The Mosaic präsentiert in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,511 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,58 Prozent verringert. Damals waren 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,93 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,82 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,53 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,550 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 12,02 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 11,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

