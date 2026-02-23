The Mosaic Aktie
WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: The Mosaic legt Quartalsergebnis vor
The Mosaic präsentiert in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,511 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,58 Prozent verringert. Damals waren 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,93 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,82 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,53 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,550 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 12,02 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 11,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Mosaic Co
|
07:01
|Ausblick: The Mosaic legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte eine The Mosaic-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.02.26
|S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Mosaic von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: The Mosaic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Mosaic von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.01.26
|S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Mosaic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.01.26
|S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel hätte eine Investition in The Mosaic von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: mittags Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)