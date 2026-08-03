The Mosaic Aktie
WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036
|
03.08.2026 07:01:06
Ausblick: The Mosaic legt Quartalsergebnis vor
The Mosaic präsentiert am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,121 USD. Das entspräche einer Verringerung von 90,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,29 USD erwirtschaftet wurden.
11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent auf 3,10 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,689 USD im Vergleich zu 1,70 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 12,63 Milliarden USD, gegenüber 12,05 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Mosaic Co
|
07:01
|Ausblick: The Mosaic legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in The Mosaic von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
21.07.26
|S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte eine The Mosaic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: The Mosaic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.07.26