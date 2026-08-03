Ausblick: The Mosaic legt Quartalsergebnis vor

The Mosaic präsentiert am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,121 USD. Das entspräche einer Verringerung von 90,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,29 USD erwirtschaftet wurden.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent auf 3,10 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,689 USD im Vergleich zu 1,70 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 12,63 Milliarden USD, gegenüber 12,05 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at