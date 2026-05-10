The Mosaic Aktie
WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: The Mosaic stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
The Mosaic wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,245 USD je Aktie gegenüber 0,750 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 11,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,93 Milliarden USD gegenüber 2,62 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,70 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,20 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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