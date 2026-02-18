The Navigator Company Aktie
Ausblick: The Navigator Company gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
The Navigator Company wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,040 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 EUR je Aktie erzielt worden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 482,6 Millionen EUR gegenüber 519,7 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,15 Prozent.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,214 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,400 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,02 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,09 Milliarden EUR waren.
