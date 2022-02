Ausblick: The Navigator Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Navigator Company wird am 08.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,060 EUR gegenüber 0,050 EUR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 22,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 427,0 Millionen EUR gegenüber 348,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,226 EUR, gegenüber 0,130 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,56 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,39 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at