The New York Times Aktie
WKN: 857534 / ISIN: US6501111073
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: The New York Times legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
The New York Times wird am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,880 USD gegenüber 0,750 USD im Vorjahresquartal.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent auf 791,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 726,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,38 USD, gegenüber 1,77 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 2,81 Milliarden USD im Vergleich zu 2,59 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
