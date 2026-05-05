Ausblick: The New York Times legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The New York Times wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,468 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

The New York Times soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 699,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 635,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,73 USD, gegenüber 2,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 3,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,82 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at