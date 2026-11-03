The New York Times Aktie
WKN: 857534 / ISIN: US6501111073
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: The New York Times legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
The New York Times wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,640 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,500 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll The New York Times nach den Prognosen von 7 Analysten 767,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 700,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,84 USD aus. Im Vorjahr waren 2,09 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 3,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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