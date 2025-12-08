Ausblick: The North West Company gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The North West Company präsentiert in der am 09.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,818 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The North West Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,740 CAD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 638,8 Millionen CAD gegenüber 637,5 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,20 CAD je Aktie, gegenüber 2,87 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,60 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 2,58 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

