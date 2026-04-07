The North West Company Aktie

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WKN DE: A2DTQF / ISIN: CA6632782083

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07.04.2026 07:01:06

Ausblick: The North West Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The North West Company wird am 08.04.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,853 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,860 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The North West Company in dem im Januar abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,50 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 658,0 Millionen CAD im Vergleich zu 674,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,15 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,87 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,58 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 2,58 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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