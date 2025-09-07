The North West Company Aktie

The North West Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTQF / ISIN: CA6632782083

07.09.2025 07:01:06

Ausblick: The North West Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The North West Company wird am 08.09.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,765 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,740 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 641,8 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 646,5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,21 CAD, gegenüber 2,87 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 2,61 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,58 Milliarden CAD generiert worden waren.

Aktien in diesem Artikel

The North West Company Inc Registered Shs Variable Vtg and Common Vtg 31,20 0,65% The North West Company Inc Registered Shs Variable Vtg and Common Vtg

