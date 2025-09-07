The North West Company Aktie
Ausblick: The North West Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
The North West Company wird am 08.09.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,765 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,740 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 641,8 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 646,5 Millionen CAD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,21 CAD, gegenüber 2,87 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 2,61 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,58 Milliarden CAD generiert worden waren.
