Ausblick: The ODP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The ODP lädt am 10.05.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2023 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 3,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 2,10 Milliarden USD gegenüber 2,18 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 4,75 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,40 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 8,15 Milliarden USD, gegenüber 8,49 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at