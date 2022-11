Ausblick: The ODP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The ODP veröffentlicht am 02.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 1,72 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 0,60 Prozent auf 2,19 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 4,40 USD, gegenüber 4,28 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 8,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,47 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at