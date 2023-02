Ausblick: The ODP präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The ODP wird am 01.03.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,786 USD. Dies würde einem Zuwachs von 10,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem The ODP 0,710 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll The ODP in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,14 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 4,33 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 4,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 8,52 Milliarden USD, gegenüber 8,47 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at