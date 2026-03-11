The Oncology Institute Aktie

The Oncology Institute für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7M7 / ISIN: US68236X1000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.03.2026 07:01:06

Ausblick: The Oncology Institute gewährt Anlegern Blick in die Bücher

The Oncology Institute wird am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass The Oncology Institute für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,090 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 39,41 Prozent auf 139,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,588 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,710 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 500,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 393,4 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Oncology Institute Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu The Oncology Institute Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

The Oncology Institute Inc Registered Shs 2,70 3,45% The Oncology Institute Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen