Ausblick: The Oncology Institute gewährt Anlegern Blick in die Bücher

The Oncology Institute wird am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass The Oncology Institute für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,090 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 39,41 Prozent auf 139,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,588 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,710 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 500,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 393,4 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at