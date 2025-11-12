Ausblick: The Oncology Institute legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Oncology Institute wird am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,113 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 37,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 22,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 122,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 99,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,533 USD, gegenüber -0,710 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 474,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 393,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at