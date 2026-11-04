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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: The Oncology Institute präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Oncology Institute wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The Oncology Institute noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 168,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,163 USD aus. Im Vorjahr waren -0,540 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 665,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 502,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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