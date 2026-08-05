The Oncology Institute Aktie
WKN DE: A3C7M7 / ISIN: US68236X1000
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: The Oncology Institute vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
The Oncology Institute stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,064 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 29,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 155,3 Millionen USD gegenüber 119,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,138 USD je Aktie, gegenüber -0,540 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 651,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 502,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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