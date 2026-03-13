The One Group Hospitality Aktie

13.03.2026 07:01:06

Ausblick: The One Group Hospitality gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The One Group Hospitality lässt sich am 13.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird The One Group Hospitality die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,182 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The One Group Hospitality ein EPS von -0,180 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 5,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 210,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 221,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,053 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,120 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 812,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 673,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

