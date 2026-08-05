The One Group Hospitality Aktie

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WKN DE: A12EJ6 / ISIN: US88338K1034

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: The One Group Hospitality legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The One Group Hospitality wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,075 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte The One Group Hospitality -0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 204,7 Millionen USD gegenüber 207,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD im Vergleich zu -4,050 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 840,0 Millionen USD, gegenüber 805,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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