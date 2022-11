Ausblick: The One Group Hospitality legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The One Group Hospitality stellt am 03.11.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,130 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,18 Prozent erhöht. Damals waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 77,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The One Group Hospitality einen Umsatz von 71,9 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,654 USD, gegenüber 0,590 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 326,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 277,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at