Ausblick: The One Group Hospitality präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The One Group Hospitality wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,210 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 92,36 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,750 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 178,1 Millionen USD gegenüber 180,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,145 USD, während im vorherigen Jahr noch -4,050 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 812,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 805,7 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net