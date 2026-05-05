The One Group Hospitality Aktie

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WKN DE: A12EJ6 / ISIN: US88338K1034

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: The One Group Hospitality stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The One Group Hospitality wird am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,127 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte The One Group Hospitality -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,46 Prozent auf 218,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The One Group Hospitality noch 211,1 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,327 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,050 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 848,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 805,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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