Ausblick: The Peck Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher

The Peck Company lädt am 15.11.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2022 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass The Peck Company für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,005 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Peck Company in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 411,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 34,2 Millionen USD im Vergleich zu 6,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,745 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,420 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 102,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 45,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at