Ausblick: The Peck Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Peck Company lädt am 30.03.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,030 USD gegenüber 0,330 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 165,81 Prozent auf 24,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,550 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 43,1 Millionen USD, gegenüber 21,1 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

